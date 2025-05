Sinkendes Vertrauen in den Dollar

Mit der Ankündigung von US-Zöllen am 2. April 2025 ist an den Finanzmärkten einiges Geschirr zerschlagen worden, das Vertrauen in die grösste Reservewährung der Welt ist angeschlagen. Gegenüber der hiesigen Valuta hat der Greenback seit dem Liberation Day mehr als fünf Prozent an Wert verloren. Die Fluchtbewegung ging indessen nicht nur in den Franken, auch Bitcoin wird zunehmend als sicherer, wenn auch volatiler Hafen angesteuert.