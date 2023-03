Bereits am Vortag hatten sich beim Bitcoin ausgehend von etwa 22'000 Dollar kräftige Verluste eingestellt. Die zweitgrösste Anlage Ether sank am Freitag bis auf 1400 Dollar, nach etwa 1500 Dollar am Vortag. Der Marktwert aller etwa 22'800 Kryptowerte fiel unter die Marke von einer Billion Dollar.