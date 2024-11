Börsianer begründen die Kursverluste unter anderem mit einer an Wettmärkten niedriger eingeschätzten Gewinnchance des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. In den vergangenen Tagen hat die demokratische Kandidatin Kamala Harris an den Wettmärkten bei der Wahrscheinlichkeit eines Sieges spürbar zulegen können.