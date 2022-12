Auf der Handelsplattform Bitstamp wird der Bitcoin für 17'900 US-Dollar gehandelt. Bereits am Dienstag kratzte der Kurs an der Marke von 18'000 Dollar und erreichte damit auf der Plattform Bitstamp den höchsten Wert seit dem 10. November. Damals hatten Turbulenzen am Kryptomarkt im Zusammenhang mit der angeschlagenen Kryptobörse FTX einen Kurssturz ausgelöst.