Steigen die Kurse weiter, sehen sich Händler, die gegen die Rallye gesetzt haben, mit steigenden Verlusten konfrontiert, die sie zwingen könnten, ihre Positionen auf einmal zurückzukaufen. Dies führt zu einem starken Kursanstieg in einem sogenannten «Short Squeeze» respektive forcierte Eindecken der Leerverkäufe. Je länger diese Pattsituation anhält, desto grösser ist das Potenzial nach oben bei einer Auflösung der Positionen.