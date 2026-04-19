Bitcoins Erholung über 75'000 Dollar hat ein Glaubwürdigkeitsproblem: Die Händler mit dem höchsten Hebel glauben nicht daran. Die Finanzierungsraten für Perpetual Futures, ein Indikator dafür, ob gehebelte Händler auf höhere oder niedrigere Kurse hindeuten, sind seit etwa 46 Tagen in Folge negativ.
Dies ist eine der längsten Abwärtsphasen überhaupt und entspricht der Phase von November bis Dezember 2022, als der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX die Branche erschütterte. Solche Diskrepanzen lösen sich in der Regel schnell auf – und schmerzhaft für eine Seite.
Steigen die Kurse weiter, sehen sich Händler, die gegen die Rallye gesetzt haben, mit steigenden Verlusten konfrontiert, die sie zwingen könnten, ihre Positionen auf einmal zurückzukaufen. Dies führt zu einem starken Kursanstieg in einem sogenannten «Short Squeeze» respektive forcierte Eindecken der Leerverkäufe. Je länger diese Pattsituation anhält, desto grösser ist das Potenzial nach oben bei einer Auflösung der Positionen.
«Händler bauen aktiv Short-Positionen auf und wetten gegen einen Ausbruch, wodurch Bedingungen geschaffen werden, unter denen ein Short Squeeze wahrscheinlicher wird, sollte die Aufwärtsdynamik anhalten», sagte Vetle Lunde, Leiter Research bei der Kryptoplattform K33.
Diese Diskrepanz markiere eine der grössten in diesem Jahr zwischen dem Geschehen an den Spotmärkten und den Positionierungen der Derivatehändler. Bitcoin habe sich seit seinem Tiefststand im April um rund 11 Prozent erholt, was unter anderem auf erneute Käufe in US-amerikanischen ETFs und beträchtliche Käufe von Michael Saylors Bitcoin-Treasury-Firma Strategy zurückzuführen ist.
Besonders riskant für die Short-Positionen ist die Vielzahl gleichzeitig eintretender bullisher Katalysatoren – jeder einzelne davon könnte einen Preisanstieg auslösen, der bärische Händler zum Eindecken zwingt. Strategy tätigte allein in den letzten zwei Wochen Käufe im Wert von insgesamt 2,6 Milliarden Dollar.
Laut Bohan Jiang, Senior Derivatehändler bei FalconX, hat dies den Markt gestützt. Unterdessen kündigte Charles Schwab Pläne für den Start des Spot-Kryptohandels in diesem Jahr an und schlug vor, dass Kunden bis zu 8,8 Prozent ihres Portfolios in Bitcoin investieren könnten.
Der Druck ist auch auf die grössten Namen der Wall Street spürbar. Goldman Sachs reichte diese Woche die Zulassung für einen Bitcoin-ETF ein - der erste direkte Vorstoss in den Krypto-Investitionsmarkt. Und vergangene Woche brachte Morgan Stanley als erste grosse Bank einen eigenen Bitcoin-ETF auf den Markt – ein Schritt, den Lunde von K33 trotz anfänglich bescheidener Mittelzuflüsse als «monumental» bezeichnete, da der ETF den Namen Morgan Stanley trägt.
US-amerikanische Bitcoin-ETFs haben in der vergangenen Woche mehr als 800 Millionen US-Dollar angezogen – eine deutliche Umkehrung der Abflüsse Anfang des Jahres. Jede neue Kaufwelle erhöht die Kosten für Leerverkäufer, ihre Positionen zu halten, und verschärft den Druck, auf den der Derivatemarkt seit Wochen hinarbeitet. «Ein Ausbruch über 76'000 US-Dollar könnte Bitcoin in Richtung 85'000 US-Dollar treiben», sagte Laurens Fraussen, Research Analyst bei Kaiko. «Eine solche Rallye könnte einige Anleger überraschen.»
Bitcoin notierte am Freitagnachmittag bei rund 75'000 Dollar, was immer noch 40 Prozent unter seinem Oktoberhoch von rund 126'000 Dollar liegt. Bärische Anleger können dennoch Gewinne erzielen, falls der jüngste Aufwärtstrend nachlässt.
Optionshändler zahlen erhebliche Prämien für die Absicherung gegen Kursverluste, mit hohen offenen Positionen bei Put-Optionen von 60 000 Dollar und 50'000 Dollar, wie Daten der Kryptobörse Deribit zeigen. Bitcoin könnte auf seinem Weg nach oben auch auf erheblichen Widerstand stossen, da Optionshändler mit marktneutralen Strategien im Zuge der Rallye verkaufen. Die grössten Positionen konzentrieren sich dabei um die Marke von 80'000 Dollar, so Jiang.
(Bloomberg/cash)