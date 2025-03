Der Bitcoin hatte sich bereits am Freitag wieder kräftig von diesem Rückschlag erholt und kostete am Abend wieder rund 84'000 Dollar. Am Wochenende knüpfte er an diese Erholung an. Von seinem Rekordhoch am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar von etwas mehr als 109'000 US-Dollar ist der Bitcoin allerdings noch etwas mehr als ein Viertel entfernt.