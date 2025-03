Der Bitcoin ist am späten Sonntag zwischenzeitlich über 95'000 US-Dollar geklettert. Zuletzt notierte er bei knapp 94'100 Dollar. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump sich wohlwollend zu einer strategischen Kryptowährungsreserve in den Vereinigten Staaten geäussert. Am Freitag war der Bitcoin noch bis auf gut 78'000 Dollar gefallen.