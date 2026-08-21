Der Gesetzentwurf kam vor der Augustpause des Senats nicht zur Abstimmung. Institutionelle Käufer kehrten diese Woche an den Markt zurück, und die in den USA notierten Bitcoin-Spot-ETFs steuerten auf ihre grössten wöchentlichen Zuflüsse seit Januar zu. Die 13 ETFs legten von Montag bis Mittwoch um mehr als eine Milliarde Dollar zu.