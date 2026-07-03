«Auslöser der jüngsten Kursgewinne sind vor allem schwächere US-Arbeitsmarktdaten, die die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen gedämpft und die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik gestärkt haben», kommentierte Timo Emden von Emden Research. Der Bitcoin wirft keine Zinsen ab. Daher hatte die zuvor gestiegene Aussicht auf Leitzinsanhebungen in den USA den Bitcoin belastet. Der Beschäftigungsaufbau in den USA hat sich stärker als erwartet abgeschwächt.