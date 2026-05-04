Die Hoffnung auf eine Einigung in den USA zu einer wichtigen Bestimmung zur Stablecoin-Rendite, die möglicherweise den Weg für weitreichende Kryptogesetze im Senat ebnen könnte, hat die Stimmung der Händler ebenfalls verbessert, so Richard Galvin, Chef des Krypto-Investmentunternehmens DACM. Es sei noch «zu früh», fügte er hinzu, aber die Marke von 80'000 US-Dollar sei «eine grosse psychologische Hürde» gewesen. Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets, sagte, ein deutlicher Durchbruch über 80'000 US-Dollar für Bitcoin würde «der Anlageklasse weiteren positiven Schwung verleihen».