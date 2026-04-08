Seit Beginn des Iran-Konflikts Ende Februar hat Bitcoin fast 10 Prozent zugelegt, wobei die Schwankungen für eine sonst so volatile Anlageklasse überraschend gering ausgefallen sind. Trotz der jüngsten Erholung notiert Bitcoin jedoch rund ein Fünftel unter dem Stand von Ende 2025. Ob der aktuelle Anstieg nachhaltig ist oder nur eine kurzfristige Gegenbewegung darstellt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.