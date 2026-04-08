Bitcoin hat nach der Ankündigung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran deutlich zugelegt und erreichte zeitweise 72’762 Dollar - ein Plus von rund 5,4 Prozent gegenüber dem zuletzt bezahlten Kurs bei Handelsschluss der US-Aktienbörsen. Auch kleinere Kryptowährungen verzeichneten deutliche Zuwächse: Ether beispielsweise stieg um bis zu 7,4 Prozent auf 2273 Dollar.
«Bitcoin ist heute Morgen aufgrund des vorläufigen Waffenstillstands und der Erleichterung, dass eine weitere Eskalation vorerst abgewendet wurde, gestiegen», sagte Caroline Mauron, Mitgründerin von Orbit Markets gegenüber Bloomberg. «Die Kryptomärkte werden sich heute wahrscheinlich an Aktien und Rohstoffen orientieren.»
Die Nachricht vom Waffenstillstand hat eine deutliche Nachfrage nach Risikoanlagen ausgelöst, wobei einige Marktteilnehmer die Entwicklung mit verhaltenem Optimismus betrachten. «Ich erwarte, dass die Märkte vorerst weiterhin unruhig bleiben, bis eine nachhaltige Lösung in Sicht ist», erklärte Ivan Lim, Senior-Derivatehändler bei FalconX. «Alles in allem ist die Stimmung aber momentan positiv.»
Seit Beginn des Iran-Konflikts Ende Februar hat Bitcoin fast 10 Prozent zugelegt, wobei die Schwankungen für eine sonst so volatile Anlageklasse überraschend gering ausgefallen sind. Trotz der jüngsten Erholung notiert Bitcoin jedoch rund ein Fünftel unter dem Stand von Ende 2025. Ob der aktuelle Anstieg nachhaltig ist oder nur eine kurzfristige Gegenbewegung darstellt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.
(cash)