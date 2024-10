Am Mittwoch notiert der Bitcoin bei rund 67'200 Dollar und damit 8,2 Prozent höher als noch vor Wochenfrist. Der Zuwachs korrelierte mit grösseren Zuflüssen in die Bitcoin-ETFs seit Ende letzter Woche. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin beträgt derzeit rund 1324 Milliarden Dollar und damit rund 97 Milliarden mehr als in der Vorwoche.