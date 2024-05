Hintergrund für die Aufwärtsbewegung sei weiter die Hoffnung auf fallende Zinsen dies- und jenseits des Atlantiks. Eine weniger restriktive Geldpolitik der grossen Notenbanken würde die Attraktivität gegenüber festverzinslichen Anlagen erhöhen, so der Experte weiter. Bitcoin und Co können in der Hoffnung auf ein Ende im Zinserhöhungszyklus somit weiterhin einen Nährboden finden.