Am Markt wurde der Kursanstieg mit einem Bericht über einen Plan der US-Bank Morgan Stanley erklärt, den Handel mit Kryptowährungen in einer elektronischen Handelsplattform des Geldhauses zu ermöglichen. Morgan Stanley würde an einem entsprechenden Plan arbeiten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich auf informierte Kreise. Damit würde Privatkunden der Einstieg in die Anlageklasse erleichtert.