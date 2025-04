So hatte die US-Regierung am Samstag Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronik von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - ausgenommen. Dass die USA einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik machen, schüre die Hoffnung, dass der Zenit im Handelsstreit erreicht sein könnte, so Emden. Gleichzeitig dürften Anleger auf den grossen Wurf in den kommenden Tagen und Wochen im Handelsstreit setzen.