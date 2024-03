"Das Tempo der Nettozuflüsse in Bitcoin-Kassa-ETFs hat sich deutlich verlangsamt, und in der vergangenen Woche gab es einen erheblichen Abfluss", schreiben die Strategen. "Dies stellt die Vorstellung in Frage, dass das Bild der Bitcoin-ETF-Ströme als anhaltender, einseitiger Nettozufluss charakterisiert werden kann. Da wir uns dem Halbierungsereignis nähern, ist es wahrscheinlicher, dass sich diese Gewinnmitnahmen fortsetzen, insbesondere vor dem Hintergrund einer Positionierung, die trotz der Korrektur in der vergangenen Woche immer noch überkauft aussieht."