Auch die bekannte Investorin Cathie Wood hat ihre bisherige Prognose für den Bitcoin nach unten angepasst. Sie hatte einen Bitcoin-Preis von 1,5 Millionen Dollar bis im Jahr 2030 vorausgesagt, jetzt hat sie die Schätzung auf 1,2 Millionen Dollar revidiert. Laut Wood erleben neue Arten von Kryptowährungen einen Aufschwung, beispielsweise Stablecoins, die zunehmend Funktionen übernehmen, die ursprünglich Bitcoin zugedacht waren.

Das sagen Experten zu den jüngsten Entwicklungen - und zur Zukunft:

Tony Sycamore, Analyst, IG Australia

«Ich denke, das Bemerkenswerteste der letzten 24 Stunden ist, dass Bitcoin den Aufschwung bei Risikoanlagen nach dem Zusammenbruch dieser Korrelation im letzten Monat wieder aufgenommen hat. Diese Korrelation müsste länger als eine Sitzung anhalten, um sagen zu können, dass die jüngste Phase der Verwerfungen vorbei ist. Aber es sind dennoch positive Anzeichen. Der andere Punkt ist, dass ich technisch gesehen argumentieren könnte, dass die Korrektur vom Höchststand von 126'272 Dollar beim jüngsten Tiefststand von 98'898 Dollar abgeschlossen ist und dass der Aufwärtstrend wieder eingesetzt hat. Ein anhaltender Anstieg über den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von rund 110'000 Dollar würde die Überzeugung von dieser Sichtweise erheblich stärken.»