Viktor Serrieh, Leiter Business Development, Crypto Asset Management

«Bitcoin befindet sich aktuell, zusammen mit Tech-Aktien und anderen Kryptowährungen, auf einem hohen Bewertungsniveau, da die Märkte nach dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump bereits einen Grossteil des sogenannten Makro Sommers eingepreist haben. Wir erwarten, dass das Top bereits im ersten Halbjahr 2025 erreicht wird. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in den ersten Anzeichen einer wieder steigenden Inflation, die sich in Vorlaufindikatoren oder an den Renditen langlaufender US-Staatsanleihen zeigt. Wir erwarten ein wirtschaftliches oder ein geopolitisches Event im Jahr 2025, welches den Wirtschaftszyklus in den Makro Herbst verschiebt. Diese Phase ist allgemein geprägt von einer fallenden Wirtschaftsaktivität und einer steigenden Inflation. Weil wir eher mit einer inflationären Rezession und einer potenziellen zweiten Inflationswelle für Ende 2025 bis ins Jahr 2026/2027 rechnen, könnten die geldpolitischen Massnahmen den Bitcoin nach einer starken Korrektur, die bis irgendwann Mitte 2025 eintreten sollte, tatsächlich wieder ansteigen lassen. Man muss jedoch beachten, dass Bitcoin in einem solchen Umfeld noch nie angestiegen ist. Allerdings muss man zugeben, dass sich das aktuelle makroökonomische Umfeld oder die geopolitische Lage mit den vergangenen Jahren nicht vergleichbar sind. Wenn sich Bitcoin im Zuge weiter steigender Verschuldung und damit zusammenhängender Inflation im Bewusstsein der Anleger noch stärker als Absicherung etabliert, ist es auch möglich, dass Bitcoin Ende 2025 höher notiert als heute.»