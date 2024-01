Am Mittwochvormittag notiert der Bitcoin auf der europäischen Handelsplattform Bitstamp bei 42'850 Dollar und damit 7,2 Prozent über dem Stand der Vorwoche. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin beträgt aktuell 839 Milliarden Dollar und damit rund 57 Milliarden weniger als vor Wochenfrist.



Die zuletzt hohen Verkäufe aus dem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) haben laut neusten Marktdaten des Londoner Investmenthauses Farside etwas nahgelassen. Marktbeobachter führten einen Teil der Verkäufe auf Gläubiger der eingegangenen Kryptoplattform FTX zurück.



"Der nachlassende Verkaufsdruck bei GBTC deutet darauf hin, dass der grösste Teil der Abflüsse von Zwangsverkäufern wie FTX stammte", schreibt dazu etwa Matteo Bottacini von Crypto Finance. Dies trage zur optimistischen Stimmung unter Bitcoin-Investoren bei.



Gemäss den Daten von Farside flossen in den letzten drei Handelstagen weniger als 300 Millionen Dollar aus dem GBTC ab. In den ersten beiden Wochen waren es teilweise klar über 500 Millionen pro Tag.