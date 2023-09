Dabei werden digitale Vermögenswerte zum Erhalt von Zinsen bei Unternehmen hinterlegt. Die Finma will dies zukünftig nur noch Finanzhäusern mit einer Banklizenz erlauben. Dazu hat die Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma eine Praxisänderung angekündigt. Nun warnen die beiden Verbände Swiss Blockchain Federation (SBF) und Crypto Valley Association (CVA) in einer gemeinsamen Erklärung vom Mittwoch davor, dass solche Staking-Dienste damit in der Schweiz nicht mehr zu wettbewerbsfähigen Konditionen angeboten werden könnten.