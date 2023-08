Dazu spannt Daura mit dem Schweizer Blockchain-Unternehmen Pier zusammen und nutzt dessen Technologie, wie Pier am Dienstagabend in einem Communiqué bekannt gab. Neu verwendet Daura öffentliche Blockchain-Protokolle, um den Anwendern die Möglichkeit zu geben, ihre digitalen Aktien in einer Wallet ihrer Wahl selbst zu verwahren.