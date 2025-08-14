Auch der breite Kryptomarkt zieht an: Ethereum gewann bis zu 1,4 Prozent auf 4'786 Dollar und nähert sich damit dem Rekordstand von 4'840 Dollar aus dem November 2021. XRP legte bis zu 2,7 Prozent zu auf zeitweise 3,35 Dollar. Das Allzeithoch von Mitte Juli lag bei 3,66 Dollar.