Für die digitale Nutzung der chinesischen Währung werde in Shanghai ein internationales Operationszentrum für den digitalen Yuan (e-CNY) eingerichtet, kündigte Zentralbankchef Pan Gongsheng am Mittwoch bei einem Treffen hochrangiger in- und ausländischer Führungskräfte aus der Finanzbranche und von Regulierungsbehörden an. Die Volksrepublik verfolgt seit langem das Ziel, den Yuan zu einer globalen Währung zu machen - ähnlich wie es beim Euro und dem Dollar der Fall ist. Das soll die Bedeutung als zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt widerspiegeln.