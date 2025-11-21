«Krypto leidet unter massiven Verkäufen von Walen, die dem Narrativ des Vierjahreszyklus folgen, und dies ist typischerweise der Punkt in diesem Zyklus, an dem die Preise fallen», sagte James Butterfill, Analysechef bei CoinShares. «Auch wenn wir diese Sichtweise aus fundamentaler Perspektive nicht teilen, ist sie bis zu einem gewissen Grad selbsterfüllend geworden – grosse Inhaber haben seit September mehr als 20 Milliarden Dollar verkauft.»