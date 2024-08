«Die ältere Generation hole ich damit ab, dass ich ihnen sage, dass das Bargeld nicht verschwinden wird», sagte er im Juli auf dem G20-Gipfel in Rio de Janeiro. «Meine Mutter, die 92 ist, hole ich damit nicht mehr ab, das ist eine andere Generation, aber die ältere Generation, zu der ich dann auch bald gehöre, wenn ich in bald über 60 bin. Die sind heute so digitalaffin, die muss ich da ehrlich gesagt nicht mehr so richtig abholen. Die verstehen, was da passiert.»