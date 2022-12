Während der Pandemie erlebten Kryptobanken einen Boom. Sie lockten Anleger mit zweistelligen Zinsen für Einlagen in Cyber-Devisen. Parallel verliehen sie Geld an Hedgefonds, die ihrerseits mit Internet-Währungen spekulierten oder in Finanzdienstleister aus dem Krypto-Sektor investierten. Mit dem Kursverfall von Bitcoin & Co gingen einige der riskanteren Wetten nicht mehr auf und rissen Firmen der Branche in den Abgrund. Celsius war vom Kurseinbruch der Cyber-Devise TerraUSD im Frühjahr in Mitleidenschaft gezogen worden.