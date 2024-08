Im August ist der Bitcoin-Kurs parallel zum Aktienmarkt gefallen und hat sich bisher nicht vollständig erholt. Gold hingegen hat abermals ein neues Allzeithoch erreicht. Was spricht nun für Bitcoin gegenüber Gold?

Es stimmt, dass in unsicheren Zeiten viele Anleger weiterhin Gold als sicheren Hafen bevorzugen. Doch es gibt mehrere überzeugende Gründe, warum Bitcoin eine aufstrebende Alternative sein könnte. Bitcoin ist auf 21 Millionen Einheiten limitiert, was eine eingebaute Knappheit schafft, die im digitalen Raum einzigartig ist. Darüber hinaus ist Bitcoin nicht nur leichter und schneller transferierbar, sondern auch einfacher teilbar, was ihn für den globalen Handel attraktiver macht. Zudem sind die Lagerkosten für Bitcoin erheblich niedriger als bei physischem Gold. Während Gold seit Jahrhunderten seinen Wert bewahrt, hat Bitcoin das Potenzial, in einer digitalisierten Welt einen noch wichtigeren Platz als Wertspeicher einzunehmen.