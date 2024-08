Am «schwarzen Montag» flossen rund 150 Milliarden an Mitteln in sogenannten Stablecoins. Die liquiden Mittel sind am Dienstag nun sogar weiter auf ein neues Rekordniveau von 165 Milliarden Franken angestiegen. Bei Stablecoins handelt es sich um Zahlungsmittel auf einer Blockchain wie Bitcoin oder Ether. Ihr Wert wird aber typischerweise an eine staatliche Währung gebunden. Anlegende halten Stablecoins, um in Kryptowährungen ein- oder auszusteigen.