Vor drei Jahrzehnten war er mit EasyJet ein Pionier der Billigfliegerei in Europa und baute die Fluggesellschaft zu einer der grössten der Region aus. Jetzt versucht Stelios Haji-Ioannou, die Gebühren in einer neuen Branche zu senken: dem Handel mit Kryptowährungen.
Die EasyGroup des Milliardärs wird EasyBitcoin noch in diesem Monat auf den Markt bringen, nachdem sie einen Markenlizenzvertrag mit einer regulierten Handelsplattform namens Uphold abgeschlossen hat. EasyGroup werde die Marketingfinanzierung unterstützen, sagte der Unternehmer.
«Ich mache das nur, weil es durch Trumps zweite Wahl zum Mainstream geworden ist», erklärte Haji-Ioannou in einem seltenen Videointerview von der griechischen Insel Spetses, wo der 58-Jährige ein Haus besitzt. Dennoch sieht er hohe Provisionen als Hemmnis für die Branche. «Der Wettbewerb wird die Preise drücken», sagte er.
Der Kryptohandel wird von wenigen Börsen dominiert, allen voran Binance. Es gibt kaum Anreize – oder eine Regulierung –, die führende Börsen zu Gebührensenkungen drängen. Manche Händler verlangen ein Vielfaches der Gebühren mancher Online-Plattformen, sagt Oliver Behrens, Vorstandsvorsitzender des Retail-Brokers FlatexDEGIRO.
«Die Leute werden Bitcoin kaufen und verkaufen», sagte Haji-Ioannou. «Da kann man ihnen auch eine Plattform bieten, auf der sie das fairer, transparenter und kostengünstiger tun können.» EasyBitcoin ist das jüngste in einer langen Liste von Unternehmen, die der in Monaco ansässige Unternehmer unter dem Markennamen «easy» gegründet hat. Die Angebote reichen von Fitnessstudios über Hotels, Lagerräume, Kaffee bis hin zu Tiertransporten. Normalerweise findet Haji-Ioannou ein Unternehmen, das von dem Namen profitieren könnte, und schliesst einen Lizenzvertrag ab, um regelmässige Einnahmen zu erzielen.
Wurzeln in der Fliegerei
Die erste Fluggesellschaft, die den Markennamen «easy» trug, war EasyJet - die Fluggesellschaft, die er 1995 gründete, nachdem er sich von der US-Billigfluggesellschaft Southwest Airlines inspirieren liess. Haji-Ioannou trat 2010 aus Protest gegen die Strategie von EasyJet aus dem Vorstand zurück, doch seine Familie bleibt mit einem Anteil von 15 Prozent der grösste Anteilseigner.
Er war ein offener Kritiker von EasyJet und warf den nachfolgenden Führungskräften vor, zu investitionsintensiv zu sein und unzureichende Renditen zu erzielen. Haji-Ioannou unterstützt jedoch CEO Kenton Jarvis bei der Sanierung der Fluggesellschaft, nachdem diese während der Covid-19-Pandemie, die zu Flugverboten führte, zwei Kapitalerhöhungen benötigte.
«Das Team, das im Juni 2020 das Geschäft einer stillgelegten Fluggesellschaft übernommen hat, muss dafür gelobt werden, dass es in diesem Jahr einen Umsatz von 10,1 Milliarden Pfund erzielt hat», sagte er. Diese Zahl entspricht dem Analystenkonsens für den Gesamtjahresumsatz von EasyJet.
Dennoch ist der Aktienkurs der Fluggesellschaft im Jahr 2025 um 16 Prozent gefallen, da sie mit höheren Kosten durch Treibstoffpreise, Streiks der Fluglotsen und höheren Gebühren an den wichtigsten Flughäfen zu kämpfen hat. Der Marktwert der Fluggesellschaft beträgt rund 3,6 Milliarden Pfund (zirka 4,9 Milliarden Dollar) und liegt damit deutlich unter dem des Billigkonkurrenten Ryanair, der in Dublin rund 25 Milliarden Euro (etwa 29 Milliarden Dollar) beträgt.
«Mit dem, was ich jetzt weiss, würde ich keine weitere Fluggesellschaft gründen»
«Bei einem Kurs von 5 Pfund verkaufe ich nicht», sagte Haji-Ioannou mit Blick auf den EasyJet-Aktienkurs, der am Freitag auf 4,70 Pfund gefallen war. Er plant derzeit weder eine Erhöhung noch eine Reduzierung seines Anteils. Der Unternehmer hat mit Führungskräften die Frage erörtert, ob EasyJet eine US-Notierung anstreben sollte, um seine Bewertung zu steigern. Er sagte aber, er dränge nicht auf eine Änderung. Zuvor hatten sich mehrere in Grossbritannien börsennotierte Unternehmen für eine Zweitnotierung in New York oder sogar für den Rückzug aus London entschieden.
«Ich habe das mit dem Management besprochen. Derzeit ist man nicht der Meinung, eine US-Notierung anzustreben», sagte Haji-Ioannou. «Wenn ich sicher gewesen wäre, dass es positive Auswirkungen hätte, hätte ich darum gebeten, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob es richtig ist.»
Angesichts der höheren Kosten und strengeren Vorschriften als beim Start von EasyJet wäre die Gründung einer neuen Fluggesellschaft heute deutlich schwieriger, sagte er. «Mit dem, was ich jetzt weiss, würde ich keine weitere Fluggesellschaft gründen.»
Obwohl EasyJet eine grosse Quelle seines Reichtums ist – und er noch immer regelmässige Einnahmen durch eine Lizenzgebühr erzielt, beansprucht EasyJet heutzutage nur noch einen kleinen Teil seiner Zeit.
Haji-Ioannou arbeitet etwa 60 Stunden pro Woche, aufgeteilt zwischen EasyGroup, privaten Investitionen und seinen philanthropischen Projekten – 2017 unterzeichnete er den sogenannten Giving Pledge, eine philanthropische Kampagne, um die Hälfte seines Vermögens zu spenden. Heutzutage reist er mit dem Privatjet.
Immer wieder Rechtsstreitigkeiten
Der Unternehmer verteidigt ausserdem aktiv das Image seiner Investitionen als «einfach» und wird für seinen Umgang mit den Gerichten kritisiert. In einem aufsehenerregenden Fall änderte eine Band, die früher als Easy Life bekannt war, ihren Namen, nachdem sie von der EasyGroup verklagt worden war.
Eine kommerzielle Musikband, die von Universal unterstützt wird, «besteht nicht aus drei oder vier knuddeligen Teenagern, die auf der Bühne eine Gitarre halten», sagte Haji-Ioannou auf die Kritik. «Da steckt ein grosses Geschäft dahinter.»
Weniger erfolgreich schnitt EasyGroup ab, als sie die Hotelkette Premier Inn wegen ihres «Rest easy»-Brandings verklagte. Die Klage wurde letzten Monat abgewiesen, da der Richter EasyGroup als «häufigen Prozessführer» bezeichnete. Haji-Ioannou kündigte Berufung an.
«Ich bin verpflichtet, einige dieser Massnahmen zu ergreifen», sagte er. «Auch wenn sie nicht immer erfolgreich sind, ist es sehr wichtig, irgendwo eine Grenze zu ziehen.»
(Bloomberg)