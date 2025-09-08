«Mit dem, was ich jetzt weiss, würde ich keine weitere Fluggesellschaft gründen»

«Bei einem Kurs von 5 Pfund verkaufe ich nicht», sagte Haji-Ioannou mit Blick auf den EasyJet-Aktienkurs, der am Freitag auf 4,70 Pfund gefallen war. Er plant derzeit weder eine Erhöhung noch eine Reduzierung seines Anteils. Der Unternehmer hat mit Führungskräften die Frage erörtert, ob EasyJet eine US-Notierung anstreben sollte, um seine Bewertung zu steigern. Er sagte aber, er dränge nicht auf eine Änderung. Zuvor hatten sich mehrere in Grossbritannien börsennotierte Unternehmen für eine Zweitnotierung in New York oder sogar für den Rückzug aus London entschieden.