Anleger strömten in Bitcoin-ETFs und schütteten am Donnerstag netto 1,2 Milliarden Dollar aus. Ether, die zweitgrösste Kryptowährung, legte um bis zu 6,4 Prozent auf 2999 US-Dollar zu, angetrieben von starken Zuflüssen in die US-Spot-ETFs. Anleger investierten 383 Millionen Dollar in die neun Fonds - der zweithöchste Tageswert aller Zeiten. Das Open Interest für Ether-Futures der CME Group erreichte einen Rekordwert, was auf wachsendes institutionelles Interesse hindeutet.