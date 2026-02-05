«Im Kryptobereich geht derzeit extrem die Angst um, nachdem der Markt vergangene Woche regelrecht durchgerüttelt worden ist», sagte Andrew Tu vom Kryptomarkt-Maker Efficient Frontier. «Wenn 72'000 Dollar bei Bitcoin nicht halten, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir 68'000 Dollar sehen werden und möglicherweise sogar wieder auf die Tiefststände von 2024 nach der ersten Rally zurückfallen», sagte er vor der Unterschreitung dieser Marke.