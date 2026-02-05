Bitcoin setzt seinen Preisabsturz fort: Mit einem Minus von bis zu 6,8 Prozent kommt die weltgrösste Kryptowährung am Donnerstag der Schwelle bei 70'000 US-Dollar nahe. Sie notiert auf dem tiefsten Stand seit dem November 2024, als Donald Trump zum zweiten Mal zum US-Präsidenten gewählt worden war. Das entspricht einem 15-Monate-Tief.
Gegenüber dem Rekordhoch von über 126'000 Dollar am 6. Oktober 2025 liegt Bitcoin inzwischen mehr als 44 Prozent im Minus. «Der Markt durchlebt derzeit eine Glaubenskrise», sagte Shiliang Tang, geschäftsführender Gesellschafter von Monarq Asset Management.
Während die vorherigen Phasen des Rückgangs durch liquiditätsspezifische Ereignisse im Kryptobereich ausgelöst worden sind, steht der jüngste Druck im Zusammenhang mit einer angespannten Marktlage über verschiedene Anlageklassen hinweg. In den USA ist der Nasdaq 100 am Mittwoch um mehr als 2 Prozent gefallen. Verluste haben sich auf Softwareunternehmen, Chiphersteller und andere zinssensible Bereiche des Aktienmarkts ausgeweitet. Der Silberpreis ist heute fast 17 Prozent abgesackt.
«Im Kryptobereich geht derzeit extrem die Angst um, nachdem der Markt vergangene Woche regelrecht durchgerüttelt worden ist», sagte Andrew Tu vom Kryptomarkt-Maker Efficient Frontier. «Wenn 72'000 Dollar bei Bitcoin nicht halten, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir 68'000 Dollar sehen werden und möglicherweise sogar wieder auf die Tiefststände von 2024 nach der ersten Rally zurückfallen», sagte er vor der Unterschreitung dieser Marke.
Die Zuflüsse in die in den USA gelisteten Bitcoin-ETFs bleiben unbeständig. Nachdem am Montag noch etwa 562 Millionen Dollar an Nettozuflüssen verzeichnet worden sind, haben Anleger am Dienstag laut von Bloomberg erhobenen Daten 272 Millionen Dollar abgezogen.
Der Zweifel an der Rolle von Bitcoin als sicherer Hafen in Zeiten von Marktstress wächst. Die Kryptowährung liegt gegenüber dem Jahreswechsel inzwischen fast 20 Prozent im Minus. Der Kryptomarkt insgesamt hat auf Wochensicht über 460 Milliarden Dollar an Wert verloren.
(Bloomberg/cash)