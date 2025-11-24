Solche Anstürme könnten sich auch auf die Euro-Zone auswirken, wenn ein EU-Unternehmen und ein Unternehmen aus einem Drittland gemeinsam einen austauschbaren Stablecoin ausgeben. Da die EU-Vorschriften strenger sind, würden Anleger für die Rückgabe wahrscheinlich eher den europäischen Emittenten wählen. Dies könnte dazu führen, dass die EU-Emittenten nicht über genügend Reservevermögen unter der Aufsicht der EU-Behörden verfügen, um alle Rücknahmeanträge zu erfüllen. Dies würde das Ansturmrisiko in der EU verstärken.