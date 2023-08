Der Schritt der Fed folgt auf die Ankündigung des Bezahldienstes PayPal am Montag, seinen eigenen Stablecoin auf den Markt zu bringen - eine Art Kryptowährung, die in der Regel an einen traditionellen Vermögenswert, oft den Dollar, gekoppelt ist. Frühere Versuche grosser Unternehmen, die Dollar-Token auf den Markt zu bringen, stiessen bei Finanzaufsichtsbehörden und politischen Entscheidungsträgern auf Widerstand. Die Pläne von Facebook, den Stablecoin Libra 2019 auf den Markt zu bringen, wurden von den Aufsichtsbehörden aufgrund von Bedenken hinsichtlich der globalen Finanzstabilität vereitelt.