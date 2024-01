Der Insolvenzantrag steht in Zusammenhang mit der Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen Terraform und deren Gründer Do Kwon wegen des Zusammenbruchs von TerraUSD. Sie wirft dem Unternehmen und dem Mitgründer Betrug mit Kryptowährungen im Volumen von 40 Milliarden Dollar vor. Der Prozessbeginn war kürzlich auf Ende März vertagt worden, weil Kwon erst noch an die USA ausgeliefert werden muss, um daran teilnehmen zu können. Der Südkoreaner war im März 2023 in Montenegro festgenommen worden, als er mit gefälschten Pässen in ein Flugzeug nach Dubai steigen wollte.