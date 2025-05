Was verstehen Sie unter der Schattenwirtschaft?

Das hängt vom Land ab. In den Industriestaaten besteht der Grossteil aus Steuerhinterziehung – oft zwischen 15 und 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). In den USA liegt der Wert etwas darunter, in Europa deutlich darüber. In Entwicklungsländern erreicht die Schattenwirtschaft oft ein Drittel des BIP. Dabei verschwimmen meist die Grenzen zwischen Legalität und Steuervermeidung. Vieles läuft in Graubereichen: Barzahlungen für Haushaltshilfen, Handwerker oder private Mietverträge. Dazu kommen klassische illegale Aktivitäten wie Drogen- oder Menschenhandel – die sind zwar relevant, machen aber mengenmässig deutlich weniger aus als Steuervermeidung.