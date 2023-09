Die Europäische Union (EU) hatte sich im vergangenen Jahr als erste grosse Wirtschaftsregion auf eine Regulierung von Kryptowährungen verständigt. Das Regelwerk mit dem Namen «Markets in Crypto Assets» (MiCA) trat diesen Juni in Kraft. In anderen Wirtschaftsräumen steckt die Regulierung von Cyberdevisen dagegen noch in den Kinderschuhen und ist weitaus lückenhafter.