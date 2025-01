Mit den neuen Praktiken bei der Zuteilung waren Missbräuche plötzlich an der Tagesordnung. Im Jahr 2002 verdonnerte die amerikanische Börsenaufsicht SEC die Credit Suisse First Boston zu einer Zahlung einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar. Dies, weil die Credit-Suisse-Tochter in den 90er-Jahren Zuteilungen von unterbewerteten IPO-Aktien an Kunden vornahm, die stillschweigend zustimmten, einen Teil der Gewinne in Form von Handelsprovisionen wieder an die Banken zurückzuführen.