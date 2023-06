Binance hat USD-Einzahlungen ausgesetzt. Ihre Bankpartner bereiten sich zudem darauf vor, die Abhebungskanäle für amerikanische Dollar bereits am 13. Juni zu unterbrechen, teilte die Kryptobörse am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Schritt kommt, nachdem die US-Finanzaufsichtsbehörde ein Einfrieren der Vermögenswerte der Kryptowährungsbörse früher am Tag unterstützt hatte.