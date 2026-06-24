Den Grund für die Ablehnung ​des Antrags durch die griechische ​Börsenaufsicht kenne sie nicht, sagte Lynch. Sie habe mit einem positiven ‌Bescheid gerechnet. Vor der Antragstellung habe ihr Unternehmen in einigen weiteren EU-Ländern die Lage sondiert. Insidern zufolge sträuben sich auch ​die ​Behörden Lettlands und Irlands ⁠gegen eine Lizenz für Binance. Ihnen ​bereiteten unter anderem verhängte ⁠Bussgelder wegen Verstössen gegen Geldwäschegesetze Kopfzerbrechen.