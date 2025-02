Ein Vertreter von Gemini reagierte nicht umgehend auf Anfragen um Stellungnahme. Gemini beschäftigt laut Firmenwebsite mehr als 500 Mitarbeiter in Niederlassungen in New York, Seattle, Singapur, London, Dublin und dem indischen Gurgaon. Gerade hat das Unternehmen einen Rechtsstreit mit der US-Terminmarkt-Aufsicht durch die Zahlung von 5 Millionen Dollar beigelegt. Die CFTC hatte Gemini vorgeworfen, sie bei der Einführung des ersten in den USA regulierten Bitcoin-Futures getäuscht zu haben. Im Rahmen des Vergleichs wurde keine Schuld eingeräumt.