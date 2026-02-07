Die südkoreanische Kryptobörse Bithumb hat versehentlich Bitcoins ‌im ‌Wert von rund 44 Milliarden Dollar an Kunden überwiesen. «Dieser Vorfall steht nicht im ​Zusammenhang mit Hackerangriffen ‌oder Sicherheitslücken», teilte Bithumb ‌am Samstag mit.

Bei einer Werbeaktion hätten 695 Kunden eigentlich kleine Geldprämien von 2000 koreanischen Won - etwa ein Franken - erhalten sollen, bekamen stattdessen aber jeweils mindestens 2000 Bitcoins.

Der Fehler ​vom Freitag führte zu ‌einem Ausverkauf, der ‍den Bitcoin-Kurs an der Börse kurzzeitig um ​17 Prozent einbrechen liess.

Bithumb entschuldigte sich und hat nach eigenen ‌Angaben inzwischen 99,7 Prozent ⁠der irrtümlich verteilten ‌620'000 Bitcoins zurückgeholt. Bithumb ist nach Upbit die ‍zweitgrösste Handelsplattform für Kryptowährungen in Südkorea.

(Reuters)