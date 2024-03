Gerade die Kurskorrekturen gegen unten haben es in sich: Am 28. Februar verlor der Bitcoin innerhalb von vier Stunden 6,5 Prozent an Wert und am 5. März ging es mit der Kryptowährung innert sechs Stunden gar um 14,5 Prozent in den Keller, nachdem kurz zuvor ein neues Allzeithoch bei 69'228 US-Dollar erreicht wurde.