"Wir denken, dass die Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario mit dieser SEC-Genehmigung gestiegen ist", sagte Wood am Donnerstag gegenüber dem Finanznachrichtensender CNBC. Selbst Woods pessimistische Aussichten sind mehr als fünfmal so hoch wie der aktuelle Preis der grössten Kryptowährung der Welt. Sie sagte, dass der Preis in einem bärischen Szenario auf 258’500 Dollar steigen könnte.