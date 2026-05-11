Der Nahost-Konflikt und die starken Marktschwankungen ‌hätten Investoren zu Jahresbeginn dazu veranlasst, ​aus Kryptowährungen in sogenannte Stablecoins umzuschichten, um Kapital zu parken. Dies spiegelte sich auch in den Ergebnissen der Kryptobörse Coinbase wider, die in der vergangenen Woche einen Rückgang des Handelsvolumens gemeldet ‌hatte. Zudem hätten die Einführung des europäischen MiCA-Regelwerks und die Verabschiedung des US-Gesetzes Genius Act regulierte digitale Vermögenswerte attraktiver gemacht und die ​Akzeptanz von USDC gefördert. Der Umlauf von USDC ​stieg im Vergleich zum Vorjahr ​um 28 Prozent auf 77 Milliarden Dollar zum Ende des ersten Quartals.