Der Aufschwung folgte nach einem Jahr, der als der grosse "Crypto-Meltdown" in die Finanzgeschichte eingehen wird. Gestiegene Zinsen und Skandale in der Krypto-Branche führten zu einem massiven Verlust in der noch jungen Anlageklasse der Kryptos. Die Handelsplattform FTX hatte im November Konkurs angemeldet, schätzungsweise eine Million Kunden machten Verluste in Milliardenhöhe. Der Zusammenbruch von FTX riss die Branche in eine schwere Krise. Ex-Chef von FTX, Sam Bankman-Fried, ist von der US-Bundesstaatsanwaltschaft wegen Betrugs angeklagt worden.