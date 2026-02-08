Doch mit dem Wegfall dieser Prämie und der Verschärfung der Kapitalmärkte ist das Modell ins Stocken geraten. Es wurden weder eine neue Kapitalerhöhung noch die Ausgabe von Anleihen angekündigt. Und im Gegensatz zu dem Muster, das das Unternehmen seit 2020 weitgehend geprägt hat, präsentierte Strategy weder ein neues Vehikel noch eine Vision zur Finanzierung weiterer Zukäufe. Dies, kombiniert mit Saylors zuletzt defensiverer Haltung, markiert einen deutlichen Bruch mit den Vorquartalen, in denen jeder Kurssturz eine neue Runde von Kapitalerhöhungen mit sich brachte.