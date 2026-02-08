Die Lage verschärfte sich diese Woche, da erneute Marktturbulenzen den Bitcoin-Bestand des Unternehmens erstmals seit 2023 unter die kumulierten Anschaffungskosten drückten und die Kursgewinne nach der Wahl zunichtemachten.
Das Ergebnis: Michael Saylors Finanzexperiment scheitert. Das ehemalige Unternehmen für Unternehmenssoftware hatte lange Zeit alle Erwartungen übertroffen, indem es seine Aktienprämie in eine Maschine zum Erwerb von Bitcoins umwandelte. Auf dem Höhepunkt notierten die Aktien von Strategy so weit über dem Wert ihrer Bestände, dass das Unternehmen neue Aktien ausgeben, mehr Bitcoin kaufen und den Zyklus wiederholen konnte.
Doch mit dem Wegfall dieser Prämie und der Verschärfung der Kapitalmärkte ist das Modell ins Stocken geraten. Es wurden weder eine neue Kapitalerhöhung noch die Ausgabe von Anleihen angekündigt. Und im Gegensatz zu dem Muster, das das Unternehmen seit 2020 weitgehend geprägt hat, präsentierte Strategy weder ein neues Vehikel noch eine Vision zur Finanzierung weiterer Zukäufe. Dies, kombiniert mit Saylors zuletzt defensiverer Haltung, markiert einen deutlichen Bruch mit den Vorquartalen, in denen jeder Kurssturz eine neue Runde von Kapitalerhöhungen mit sich brachte.
Saylor, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender, erklärte, das Unternehmen sei keinen Nachschussforderungen ausgesetzt und verfüge über 2,25 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln, genug, um Zinsen und Ausschüttungen für mehr als zwei Jahre zu decken. Da Bitcoin jedoch deutlich unter dem Einstandspreis des Unternehmens von 76'052 US-Dollar notiert, wächst der Druck.
Strategy bekräftigte, dass es weder im laufenden Jahr noch in absehbarer Zukunft mit Gewinnen rechnet. Basierend auf diesen Erwartungen geht das Unternehmen davon aus, dass Ausschüttungen an Inhaber seiner unbefristeten Vorzugsaktien vorerst steuerfrei sind. «Einige von Ihnen haben im letzten Jahr Bitcoin oder Microstrategy gekauft. Dies ist Ihr erster Abschwung. Mein Rat: Halten Sie Ihre Positionen», sagte Strategy-CEO Phong Le während einer Präsentation nach Veröffentlichung der Ergebnisse. Der Versuch, die Anleger zu beruhigen, stiess in den Kommentaren während des Livestreams auf Empörung.
«Aktuell liegt der Fokus auf Strategys Absichten, Kapital für weitere Bitcoin-Käufe angesichts der schwierigen Marktbedingungen zu beschaffen», sagte Mark Palmer, Analyst bei Benchmark., die die Stammaktien mit «Kaufen» bewertet. «Das Unternehmen setzt in diesem Umfeld darauf, dass die unbefristete Vorzugsaktie STRC diese Bemühungen unterstützt.»
Strategy hält laut eigener Website über 713'000 Bitcoin im Wert von rund 46 Milliarden US-Dollar. Ende Januar erwarb das Unternehmen weitere Bitcoin im Wert von 75,3 Millionen US-Dollar - ein Zeichen dafür, dass die Akkumulationsstrategie zumindest formal weiterhin besteht.
Doch Michael Burry heizte diese Woche die Kritik an Strategy erneut an und warnte, der Bitcoin-Kursverfall könne eine Abwärtsspirale unter institutionellen Anlegern auslösen und Saylors Firma Milliarden an Verlusten bescheren. Seine Äusserungen belebten eine langjährige Kritik, die auch von Leerverkäufern wie Jim Chanos geäussert wurde. Chanos hatte Strategys Abhängigkeit von nicht rentablen Vermögenswerten und spekulativen Hebeln bereits lange vor dem jüngsten Kurssturz kritisiert.
In den vergangenen vier Jahren fungierte Strategy grösstenteils als High-Beta-Proxy für Bitcoin-Investitionen. Die Aktien des Unternehmens stiegen zwischen 2020 und 2024 um mehr als 3500 Prozent und übertrafen damit wichtige Indizes. Sie zogen sowohl Spekulanten als auch Skeptiker an. Der Aufstieg des Unternehmens zu einem hochkarätigen Bitcoin-Proxy – zunächst durch Aktienverkäufe, dann durch Fremdkapital – machte es zum Ziel von Kritik an spekulativen Hebeln und dem Krypto-Engagement von Unternehmen.
Das Geschäftsmodell stand von Anfang an auf wackeligen Beinen. Spot-Bitcoin-ETFs haben das Engagement günstiger und unkomplizierter gemacht und Strategys Nische geschwächt. Angesichts steigender Token-Volatilität und sinkender Liquidität digitaler Assets ziehen sich viele der Investoren, die einst auf gehebelte Gewinne setzten, nun zurück.
Während der Präsentation wies Saylor Bedenken hinsichtlich der Bedrohung von Bitcoin durch Quantencomputer zurück und wiederholte, dass es sich um «FUD» handle, kurz für Angst, Unsicherheit und Zweifel. Die vermeintliche Bedrohung für Bitcoin liegt in dem Potenzial von Quantenalgorithmen, den kryptografischen Code zu knacken, der Eigentumsnachweise erbringt und das Netzwerk sichert.
(Bloomberg/cash)