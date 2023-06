WAS WIRFT DIE SEC BINANCE UND COINBASE VOR?

Nach Ansicht der Börsenaufsicht sind die Handelsplattformen illegal. Die Unternehmen umgingen Offenlegungspflichten, indem sie bestimmte Kryptowerte nicht als Wertpapiere registrieren ließen. So wirft die SEC Coinbase vor, diese Vorgabe in mindestens 13 Fällen missachtet zu haben. Dazu gehören Digital-Währungen wie Solana, Cardano und Polygon. Die Behörde fordert die Verhängung einer Geldstrafe und die Anordnung, dass Coinbase sich künftig an US-Wertpapiergesetze hält.