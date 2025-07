Im Rahmen des nun abgeschlossenen Projekts wurden Unternehmensanleihen in Euro und Franken, die bei der SIX SIS verwahrt sind, über die digitale Börse SDX tokenisiert, wie es in der Mitteilung heisst. In der Folge wurden Bruchteile der digitalen Vermögenswerte den von der Pictet Asset Management verwalteten Portfolios zugewiesen.