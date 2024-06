Erste geldpolitische Operation auf DLT-Basis

Die SNB stellt im Rahmen des Projekts Helvetia III seit Dezember 2023 digitales Zentralbankgeld für Finanzinstitute zur Verfügung. Sie emittiert dieses auf der SIX Digital Exchange (SDX), die auf der Blockchain- respektive Distributed-Ledger-Technologie (DLT) basiert. Damit können Transaktionen mit Token-basierten Anleihen in Schweizer Franken direkt auf der SDX in Zentralbankgeld abgewickelt werden, wie Martin ausführte.