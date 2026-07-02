Die Risiken der Stablecoins sieht die SNB zum einen im Versprechen, dass sie trotz potenziell volatiler Deckung zum Nennwert eingetauscht werden können, zum anderen auch in der Verflechtung mit dem übrigen Finanzsystem, wie die Nationalbank in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zur Finanzstabilität 2026 schreibt.